Аркаим уходит под воду

В Челябинской области под водой оказался туристический лагерь на Аркаиме. Подъездные пути к нижнему лагерю отрезаны. И вода продолжает прибывать.

Как отмечает пресс-служба заповедника, уровень воды в реке Большая Караганка резко повысился. В результате оказались полностью затоплены экотропа и живописный мостик, который ведет к ней. Мощные полуметровые льдины плывут по течению и уже добрались до торговых рядов. Непрочные деревянные сооружения могут не выстоять.

«В этом году вода пришла неожиданно рано. Обычно лед на Караганке вскрывается к восьмому-десятому апреля. И второй момент – половодье пришло внезапно в ночное время. Местные жители знакомы с проблемой, мы традиционно оставляем технику у музея, до которого вода не добирается, но в этот раз никто толком не успел. И практически вся техника ушла в воду», - рассказал геолог-экскурсовод Аркаима Аркадий Шохин.

По его словам, на склонах гор еще достаточно много снега, таяние продолжается, а значит, вода будет прибывать. Водная стихия доберется до диспетчерской, столовой и вагончиков нижнего лагеря. В безопасности остаются гостиница, музей и непосредственно сам Аркаим, которые расположены на взгорье.

«Поселок Александровский полностью отрезан от большой земли. Никакой транспорт сюда не пройдет, даже трактор. Живем своими запасами. Каждый год по весне одна и та же проблема. Уже не раз предлагали навести мост, обсуждали другие варианты, но дело с мертвой точки так и не двигается», - пояснил Аркадий Шохин.