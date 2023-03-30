30.03.2023
«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной
30.03.2023
На трассе Орск-Челябинск обрушился мост, водителей просят отказаться от поездок
29.03.2023
ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА
29.03.2023
В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате
29.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 марта (18+)
29.03.2023
Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт
Аркаим уходит под воду
10.03.2023
Грачи прилетели: Аркаим встретил весну
02.03.2023
Челябинцам раскроют тайны вулканов Аркаима
17.02.2023
«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей
08.02.2023
Заповедник «Аркаим» ищет гидов на летний период
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023