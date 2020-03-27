СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек после взрыва в Магнитогорске

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух жителей Магнитогорска при взрыве бытового газа.

В целях полного установления обстоятельств смерти местных жителей, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного части третьей статьи 109 Угооловного кодекса Российской Федерации - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления для организации работы оперативно-следственной группы, в которую входят следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Напомним, вчера, 26 марта, в 19 часов 37 минут на пульт ЕДДС Магнитогорска поступила информация о взрыве бытового газа с последующим возгоранием на втором этаже многоквартирного дома по улице Доменщиков, 19. Огонь перекинулся и на другие этажи.

В результате погибли женщина и 14-летний подросток. Пострадали ребенок и мужчина. Двухлетний малыш в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице.

Прокуратура Челябинской области также организовала проверку по факту взрыва бытового газа. На место происшествия выехал заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов.

"В настоящее время следственными органами в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются причины возгорания. Оказание надлежащей помощи жильцам дома, устранение последствий произошедшего находятся на личном контроле прокурора области", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.