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Средняя сумма взятки в Челябинской области составляет 81 тысячу рублей

Происшествия
Сегодня, 16:11
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Автор: 
Инна Шемаева

В прокуратуре Челябинской области озвучили среднюю сумму взятки на Южном Урале и отметили рост коррупционных преступлений.

По данным прокуратуры региона, брать меньше чиновники Челябинской области не стали. За шесть месяцев сотрудниками надзорного ведомства было выявлено 506 коррупционных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9,5 процентов.

«Рост достигнут за счет увеличения выявленных фактов получения взятки, дачи взятки, присвоения и растраты, коммерческого подкупа. В общем количестве выявленных преступлений факты взяточничества составили 173 преступления, - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Общая сумма полученных взяток превысила 14 миллионов рублей. Средняя сумма взятки составила 81 тысячу.

«В ходе следствия по уголовным делам, расследованным в 2020 году, установлен ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности в размере 178,1 миллионов рублей», - добавила Наталья Мамаева.

Всего судами области за 6 месяцев 2020 года рассмотрено 122 уголовных дела в отношении 134 лиц о преступлениях коррупционной направленности.

В настоящий момент следственные органы СКР по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого обвиняют в махинациях при строительстве школы в Парковом. Сумма взятки составила 2,5 миллиона рублей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО. Сумма взятки, которую получил он, не разглашается.

Напомним, еще в феврале прокуратура Челябинской области озвучила данные о количестве преступлений коррупционной направленности, совершенных в 2019 году. Их стало меньше, но при этом взяток властные южноуральцы стали брать больше.

В 2019 было выявлено 749 коррупционных преступлений. Немного улучшилась ситуация с хищениями денежных средств, но количество должностных преступлений выросло на 5%. Это взятки. 800 должностных лиц привлечено к ответственности, семь человек уволены по утрате доверия.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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