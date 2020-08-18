Дело Тефтелева передано в прокуратуру

Следователи озвучили какую взятку взял экс-глава Челябинска Тефтелев

Следственные органы СКР по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого обвиняют в махинациях при строительстве школы в Парковом. Сумма взятки составила 2,5 миллиона рублей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователями в прокуратуру переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Получение взятки».

«По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый, в группе со вторым участником преступной деятельности, получил взятку частями на сумму 2,5 миллионов рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории города Челябинска. В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 60 миллионов рублей. Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение, в связи с чем, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, экс-главу южноуральской столицы Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года.

Добавим, что Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных. Сейчас он находится под домашним арестом. Мера пресечения действует до 10 октября 2020 года.

Вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО.