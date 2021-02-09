ВТБ: господдержка увеличила спрос на автокредиты в Челябинске на 20%

Светлана Портье: за пять лет число мест в детских садах Челябинска выросло вдвое

Один из начальников ЮУЖД майнил крипту на рабочем месте

Многодетная семья из поселка Роза снова столкнулась со слепотой и странной забывчивостью власти

На этой неделе в Челябинскую область поступит еще 27 тысяч доз вакцины от ковида

Тепло и горячая вода возвращаются в дома и социальные учреждения Советского района

В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза

Травма школьницы из Увелки на тюбинговой трассе сотруднику базы отдыха обошлась условным сроком

Прокурор отстоял законность приговора в отношении директора базы отдыха Увельского района (Челябинская область), осужденного за полученную травму, которая получили десятилетняя девочка при катании на тюбинге. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно.

По приговору Увельского районного суда директор базы отдыха Увельского района осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В январе 2020 года 10-летняя девочка, катаясь на тюбингах на базе отдыха, во время очередного спуска выкатилась за пределы трассы, упала с тюбинга, получив травму в виде неосложненного компрессионного перелома двух позвонков.

«Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления отрицал в полном объеме, настаивал на том, что им предоставлялась услуга по прокату тюбингов, а не по катанию, на которую требования об обеспечении безопасности не распространяются, просил суд вынести оправдательный приговор», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Апелляционным определением Челябинского областного суда приговор Увельского районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения.

Это далеко не первый случай травмирования детей на тюбинговых трассах.

В начале января на Таганае 11-летний мальчик получил серьезные травмы, катаясь на тюбинге.

В 2018 году в Красноармейском районе школьница разбилась, также катаясь на тюбингах. Владелец трассы также остался на свободе.