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На Таганае 11-летний мальчик получил серьезные травмы, катаясь на тюбинге

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На Таганае 11-летний мальчик получил серьезные травмы, катаясь на тюбинге

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) помощь спасателей потребовалась 11-летнему мальчику, который катался на тюбинге.

ЧП произошло в районе Черной скалы, ребёнок, катаясь на тюбинге, врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание.

«Родители немедленно вызвали спасателей. Уже через две минуты оперативный дежурный Златоустовского отряда одновременно с выездом смены сообщил о происшествии в СМП, вызвав на место происшествия бригаду скорой помощи. До прибытия спасателей родители не трогали сына, опасаясь серьезных травм», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Спасателями ребенку была оказана первая помощь, он пришел в сознание и мог отвечать на простые вопросы. Мальчика на носилках эвакуировали с горы и передали медикам.