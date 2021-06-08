Убийцу 17-летнего подростка из Челябинска, место гибели которого осквернили активисты АУЕ, отправили в колонию

Сегодня, восьмого июня, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города Ивана Бакланова. Он признан виновным в убийстве подростка.

Судом установлено, что подсудимый в феврале 2020 года, находясь во дворе ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер», в результате ссоры с ранее незнакомыми молодыми людьми нанес каждому по одному удару ножом в грудную клетку.

«В результате преступных действий 17-летний потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи. Второй 17-летний потерпевший в связи с оказанной медицинской помощью выжил, но получил тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Это история получила большой общественный резонанс. Сразу после совершения преступления активисты АУЕ осквернили место убийства 17-летнего подростка. На месте импровизированного мемориала, где ножом в сердце убили 17-летнего парня, неизвестные растоптали цветы и повесили табличку с угрожающими надписями.

Судя по тексту, который был написан на табличке, к произошедшему могут быть причастны представители движения АУЕ - «Арестантский уклад един».