Убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку

Сегодня, 29 сентября, Челябинский областной суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя Нязепетровского района, совершившего убийство четырех взрослых людей и одного ребенка. Мужчина освобожден от уголовной ответственности. Он отправлен в психушку.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», утром четвертого мая 2019 года в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и малолетнего ребенка. Установлено, что в ночь с третьего на четвертое мая 2019 года в доме № 3 по улице Паромская хозяин дома, его сожительница, а также их знакомые –обвиняемый и двое гостей распивали спиртные напитки.

В ходе совместного распития спиртного на фоне развившегося временного психического расстройства в период запоя мужчина без какого-либо мотива нанес множественные ножевые ранения кухонным ножом четырем взрослым и ребенку, которые от полученных ранений скончались на месте.

В доме также находился семимесячный малыш. Он лежат в коляске. Его убийца не тронул.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, заключением экспертизы установлено, что мужчина нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера. Мужчина освобожден от уголовной ответственности, в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.