25.08.2022
В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала
25.08.2022
А августе театры останутся «без крыш»!
25.08.2022
На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому
25.08.2022
Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко
25.08.2022
Челябинск признан передовиком всероссийской программы «Пять шагов для городов»
25.08.2022
Учащимся Троицка начать учебный год предлагали в школе, в которой течет крыша и рушится потолок
Учащимся Троицка начать учебный год предлагали в школе, в которой течет крыша и рушится потолок
17.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
13.12.2021
В Челябинской области отстранили от работы 0,9% непривитых сотрудников сферы образования
12.11.2021
Когда в Челябинске начнут отстранять от работы непривитых водителей, кондукторов и педагогов
29.07.2021
В школах Челябинской области появятся психолого-педагогические классы
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022