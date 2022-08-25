Учащимся Троицка начать учебный год предлагали в школе, в которой течет крыша и рушится потолок

Протекает крыша и разрушается фасад здания: прокуратура Троицка (Челябинская область) потребовала незамедлительно провести ремонтные работы в школе №9.

Прокуратура Троицка провела проверку исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в МБОУ «СОШ № 9».

«Установлено, что в спортивном зале, буфете, на лестничном марше образовательного учреждения потолочное покрытие и стены имеют следы протекания, напольное покрытие в спортивном зале с признаками разрушения, что является нарушением «Санитарно-эпидемиологических требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также в ходе проверки выявлено разрушение навеса над входной группой, разрушение фасада здания школы, что создает угрозу жизни и здоровья учащихся и сотрудников учреждения.

По результатам проверки прокуратура города внесла главе Троицка представление об устранении нарушений закона.