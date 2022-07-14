Уголовное дело в отношении депутата Ершова направлено в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении депутата Курчатовского райсовета Вячеслава Ершова, передавшего взятку сотруднику лесничества

Ершов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки), частью первой статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

По версии следствия, обвиняемый в марте 2022 года передал взятку в размере 50 тысяч рублей должностному лицу территориального отдела «Шершневское лесничество» за отражение в актах осмотра территории лесных участков заведомо недостоверных сведений об отсутствии на территории лесных участков капитальных сооружений и соответствии условий использования земельных участков договорам аренды.

Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого изъяты пять боевых винтовочных патронов, которые Ершов незаконно хранил по месту жительства.

В ходе расследования на жилой дом обвиняемого стоимостью свыше 6,4 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело в отношении депутата рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.

Напомним, Ершов был задержан в марте текущего года и впоследствии отправлен в СИЗО.