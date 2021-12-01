Угроза «террориста» не подтвердилась: челябинский аэропорт возобновил работу

В челябинском аэропорту закончилась проверка взлетно-посадочной полосы, о «минировании» которой стало известно сегодня, первого декабря, в 9 часов 45 минут: на электронную почту воздушной гавани пришло письмо соответствующего содержания.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе аэропорта, правоохранительные органы, проведя проверку, сообщили, что угрозы не подтвердились. Открыть аэропорт было разрешено в 11 часов 45 минут. Сейчас воздушная гавань работает в обычном режиме.

Уже начались вылеты – из-за угрозы «террориста» случилась задержка нескольких рейсов. В настоящее время в египетский Шарм-эль-Шейх вылетел самолет авиакомпании «Азур Эйр».