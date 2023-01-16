16.01.2023
В аэропорту Челябинска житель Таджикистана пытался дать взятку полицейскому
16.01.2023
В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»
16.01.2023
Всплеск январской активности на Солнце завершен, но точку ставить рано
16.01.2023
Равиль Гусманов стал помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга»
16.01.2023
В администрации Челябинска назвали места оборудованных крещенских купелей
16.01.2023
«Движение первых» начало пополняться в массовом порядке в Челябинской области
В аэропорту Челябинска житель Таджикистана пытался дать взятку полицейскому
03.01.2023
Аэропорт Челябинска закрыли до 16.10 часов для обработки полосы
19.12.2022
Аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды
21.11.2022
Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение у входа в здание аэропорта Челябинска
04.11.2022
Аэропорт Челябинска предупредил о возможных задержках рейсов
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023