В аэропорту Челябинска житель Таджикистана пытался дать взятку полицейскому

В аэропорту Челябинска сотрудники транспортной полиции задержали жителя Челябинска, который курил у входа в здание аэровокзала. От стажей порядка нарушитель пытался откупиться.

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска остановили около входа в здание аэровокзала 30-летнего уроженца ближнего зарубежья, который курил в неположенном месте.

«Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть ЛОП в аэропорту Челябинска, где привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина предложил сотруднику транспортной полиции взятку в размере 2 500 рублей за несоставление протокола. Полицейский от вознаграждения отказался и сообщил о данном происшествии руководству.

По данному факту дознаватели Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении задержанного нарушителя уголовное дело.

Ранее сотрудники транспортной полиции задержали резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение у входа в здание аэропорта Челябинска.