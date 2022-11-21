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Фото: личная страница Андрей Бебуришвили во ВК

Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение у входа в здание аэропорта Челябинска

Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали в Челябинском аэропорту. Он с коллегой курил в неположенном месте. На него составлен административный протокол.

О задержании рассказал сам Андрей Бебуришвили  в своем телеграм-канал.

«Вот прилетели в Челябинск с концертом. Задержали за курение в неположенном месте.», - сообщил комик.

Как выяснялось, актера с напарником прилетели в Челябинск из Москвы. У входа в здание аэропорта они были задержаны за курение в неположенном месте.

«Нарушители были доставлены в служебное помещение транспортной полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью первой статьи 6.24 КоАП РФ -  «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - сообщили в пресс-службе пресс-службу управления на транспорте МВД России по УрФО.

Позже Андрей Бебуришвили  с юмором отметил, что это уже его вторая «ходка». В 2016 году он также был оштрафован за курение в неположенном месте.

 

Автор: Инна Шемаева
аэропорт Челябинск
административная ответственность
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Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО

17.11.2022 12:47

В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной

17.11.2022 12:25

Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова

17.11.2022 12:17

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией

17.11.2022 12:10

Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет

17.11.2022 12:05

Челябинская область чествует лучшего молодого библиотекаря России

17.11.2022 11:41

Два старинных здания на челябинской Кировке включили в госреестр охраны ОКН

17.11.2022 10:58

В Челябинске построят новую трамвайную линию от вокзала до Гагарина