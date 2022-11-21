Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение у входа в здание аэропорта Челябинска

Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали в Челябинском аэропорту. Он с коллегой курил в неположенном месте. На него составлен административный протокол.

О задержании рассказал сам Андрей Бебуришвили в своем телеграм-канал.

«Вот прилетели в Челябинск с концертом. Задержали за курение в неположенном месте.», - сообщил комик.

Как выяснялось, актера с напарником прилетели в Челябинск из Москвы. У входа в здание аэропорта они были задержаны за курение в неположенном месте.

«Нарушители были доставлены в служебное помещение транспортной полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью первой статьи 6.24 КоАП РФ - «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - сообщили в пресс-службе пресс-службу управления на транспорте МВД России по УрФО.

Позже Андрей Бебуришвили с юмором отметил, что это уже его вторая «ходка». В 2016 году он также был оштрафован за курение в неположенном месте.