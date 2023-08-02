В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору

В Аргаяшском районе Челябинской области сегодня днем, второго августа, произошло ДТП, в котором погиб водитель 1979 года рождения.

Смертельная авария произошла в 15:20 на 13 километре автодороги Кузяшево – Акбашево – Марксист, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки «Датсун» на изгибе дороги влево не справился с управлением, съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору. От полученных в ДТП травм водитель скончался на месте происшествия