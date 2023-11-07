07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
В Аргаяшском районе утонул девятилетний мальчик
07.11.2023
«Россети Урал» предупреждают о необходимости легализовать все линии связи, размещенные на ЛЭП
06.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)
06.11.2023
Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале «Битвы хоров»
06.11.2023
При пожаре в Красноармейском районе погиб парень 2005 года рождения
В Аргаяшском районе утонул девятилетний мальчик
25.07.2023
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
25.07.2023
В Челябинске на озере Первое утонул шестилетний мальчик
24.04.2023
В Миассе полуторогодовалый ребенок утонул в ванне, возбуждено дело
05.06.2022
В Южноуральске утонул ребенок
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023