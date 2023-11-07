В Аргаяшском районе утонул девятилетний мальчик

В деревне Яраткулова Аргаяшского муниципального района (Челябинская область) утонул девятилетний мальчик. Трагедия произошла в субботу, четвертого ноября.

Тело ребенка из-подо льда достали спасатели Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы. Как оказалось, днем мальчик уехал кататься на велосипеде и все не возвращался домой. Родители забеспокоились и сообщили о пропаже сына правоохранителям.

«Опрос очевидцев, обследование береговой линии по следам велосипедных шин и сам велосипед, найденный на берегу реки Сырыелга, привели к выводу, что ребёнок мог выйти на тонкий лёд», - отмечают в поисково-спасательной службе Челябинской области, представители которой прибыли по сигналу об исчезновении мальчика вместе с полицией и пожарной охраной.

В ПСС региона рассказали, что небольшой пруд, образованный рекой рядом с жилыми домами, полностью покрыт льдом, толщина которого после повышения дневных температур не превышает трех сантиметров. Более того, на поверхности пруда отчётливо виднелись несколько свежих и уже частично замёрзших прорубей.

После обследования провалов в одном из них, расположенном почти в 15 метрах от берега, в наледи, спасатели обнаружили детскую перчатку. Во время дальнейшего обследования на двухметровой глубине было обнаружено тело мальчика.