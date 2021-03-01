В Челябинске автобус с пассажирами упал с моста

В Челябинске на Троицком тракте рейсовый автобус слетел с моста. По предварительной информации, пострадали три человека.
Авария произошла сегодня, первого марта. Водитель ВАЗа столкнулся с трактором, после чего того откинуло на рейсовый автобус с пассажирами.
«Автобус выехал за пределы проезжей части и совершил съезд с моста в овраг. По предварительной информации, в больницу увезли водителя легкового автомобиля и двух пассажиров автобуса», - сообщили в ГИБДД Челябинска.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются дорожные стражи порядка.