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В Челябинске автобус с пассажирами упал с моста

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В Челябинске автобус с пассажирами упал с моста

В Челябинске на Троицком тракте рейсовый автобус слетел с моста. По предварительной информации, пострадали три человека.

Авария произошла сегодня, первого марта. Водитель ВАЗа столкнулся с трактором, после чего того откинуло на рейсовый автобус с пассажирами.

«Автобус выехал за пределы проезжей части и совершил съезд с моста в овраг. По предварительной информации, в больницу увезли водителя легкового автомобиля и двух пассажиров автобуса», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются дорожные стражи порядка.