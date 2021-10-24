В Челябинске два человека попали под трамваи и серьезно пострадали

В Челябинске произошло два ДТП с участием трамваев. В обоих случаях серьезные травмы получили пешеходы.

Первое ЧП произошло 23 октября в 11 часов вечера на Шоссе Металлургов.

«54-летняя водитель, управляя трамваем маршрута №3 совершила наезд на мужчину-пешехода, который находился на трамвайных путях. В результате происшествия пострадавший был доставлен в больницу с ампутированной стопой», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Аналогичное ДТП произошло на Свердловском проспекте в районе дома 28А, где водитель трамвая 22-го маршрута совершил наезд на пешехода, переходившего трамвайные пути в неустановленном месте. В результате ДТП происшествия пешеход с травмами был доставлен в больницу.