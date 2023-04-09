Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске

В воскресенье девятого апреля, в Челябинске днем трамвай насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщает Госавтоинспекция города, смертельная авария произошла в 13 часов пять минут на улице Горького недалеко от дома №66 (остановка «ул. 5-го Декабря»).

По предварительным данным 30-летний водитель, управляя трамваем по маршруту №18, совершил наезд на 70-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных ран пенсионерка скончалась.

Водитель трамвая ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.