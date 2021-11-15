В Челябинске иномарка сбила пешехода на «островке безопасности» Комсомольского проспекта

В Челябинске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы иномарка сбила находившуюся на «островке безопасности» женщину.

Водитель легковушки «Daewoo Nexia, поворачивая налево, столкнулся с летящим по встречной полосе автомобилем «Datsun». От удара одна из машин вылетела на «островок безопасности», на котором стояла пешеход. В результате наезда пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Отметим, по наблюдениям горожан, после проведенного в этом году ремонта на Комсомольском проспекте увеличилось количество ДТП из-за «островков безопасности» и новой дорожной разметки.