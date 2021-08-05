Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект

Страсти по Комсомольскому проспекту в Челябинске не утихают. Жители областного центра крайне недовольны, а, точнее сказать, ошарашены тем, ЧТО с благословения властей дорожники сотворили со знаковой улицей в северо-западной части города.

Горожанам не по душе ни проезжая часть, ни велодорожки, по которым, заявляют местные, никто не катается – любители крутить педали предпочитают тротуар, так как пространство для велосипедистов получилось странным и неудобным. Собственно, как и весь обновленный Комсомольский.

Вот лишь одно из мнений про подарок велосипедистам: «Кстати, велодорожку на Комсе шикарную сделали. Как ей пользоваться, никто не подскажет? Она начинается хрен пойми где. Заканчивается хрен пойми где. И как там метаться? Выезда с тротуара на нее нет нигде. Начинается она после остановок. Обрывается до перекрестков».

Возмущенные челябинцы приглашают оценить удобства новой велодорожки губернатора Алексея Текслера, известного своей любовью к велопрогулкам. Составить компанию главе региона горожане предлагают мэру южноуральской столицы Наталье Котовой.

Масла в огонь подлил урбанист Лев Владов, четвертого августа разместивший в своем сообществе в ВКонтакте пост следующего содержания:

«Дорогие друзья! В этом году потратили двести миллионов наших налогов на реконструкцию Комсомольского проспекта. Инициатива была прекрасная, но почему-то строили без проекта. Решили вначале всё построить, а потом подогнать проект под результат.

Из-за этого мы оказались лишены зеленой разделительной полосы по центру. На ней можно было высадить кустарники или просто создать газон, который бы собирал воду, радовал глаз и служил бы физическим барьером от выезда на встречку.

Дорожники высказали какие-то абсурдные аргументы, почему они не сделали газон: «По оси проспекта тянутся коммуникации, а они должны быть экранированы, поэтому газон невозможен». Я задал вопросы знакомым о том, что бы это значило, и никто не понял, что имел в виду руководитель комитета дорожного хозяйства. Никто не знает о существовании требований расстояний от коммуникаций до газона.

Мы думаем, что причины совсем в другом - вначале подрядчик залил всю улицу асфальтом, а потом начали придумывать, как рисовать разметку и островки. В пользу этой версии говорит тот факт, что после того, когда горожане устроили скандал по поводу абсурдной ширины островков, их начали переделывать. При этом никому не показывали проект (причина описана выше)».

Лев Владов считает, что челябинцы «не должны отпускать ситуацию и добиться от чиновников создания приподнятой зелёной полосы вместо асфальтового поля по центру».

Для сравнения урбанист сделал фотки Комсомольского проспекта и проспекта Ленина с одного ракурса, чтобы доказать, что в Челябинске прекрасно выживает зеленая полоса даже совсем небольшой ширины.

«Мы должны добиться наилучшего результата от траты наших налогов. Заваливайте требованиями администрацию мэра и губернатора», - призвал горожан к активным действиям Владов.

Напомним, на Комсомольском проспекте осуществлялся полномасштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (работы велись на участке от улицы Чайковского до Чичерина). Кроме того, здесь прокладывали теплотрассу.

Тем временем, градус недовольства челябинских автомобилистов растет день ото дня – в июне жители массово жаловались на пробки и находили странными размеры «островков безопасности» (а сами «островки» – неуместными, ненужными: по мнению жителей, здесь куда лучше смотрелась бы разделительная полоса, как на проспекте Ленина). «Островки безопасности» ужасали автомобилистов гигантизмом и непонятной логикой расположения: мешали нормальному движения. Люди опасались, что в дальнейшем эти странные дорожные «вкрапления» не сделают магистраль безопасной, а наоборот будут способствовать росту числа ДТП. В июле отношение жителей к обновленному проспекту не изменилось. Пришел август, а по достоинству старания властей так никто и не оценил.

Напомним, в конце июня текущего года автомобилисты предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляшову лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности». Однако в мэрии тогда сказали, что смысла в этом нет – реконструкция еще продолжается.

При этом Максим Куляшов заявил журналистам в ходе брифинга, что все работы ведутся согласно утвержденной комплексной схеме развития улично-дорожной сети и направлены исключительно на благо водителей и пешеходов. По мнению чиновника, «островки безопасности», мешающие водителям, двигающимся прямо по левому ряду, и из-за которых они должны перестраиваться вправо по причине сужения проезжей части, никого не должны смущать.

Все также помнят, как в мае на объекте побывала глава Челябинска Наталья Котова, которая положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта.

Тогда же, в мае, председатель КДХ города Ринат Кучитаров успокоил обеспокоенных горожан, которые заподозрили несогласованные действия дорожников и сетевиков на Комсомольском проспекте. Челябинцы подумали, что на реконструируемом объекте был снят новый асфальт. Кучитаров успокоил: никак нет.

Так как страсти по Комсомольскому проспекту не утихали, несмотря на заявления властей, что все хорошо и даже здорово, Наталья Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу его реконструкции. Куляшов назвал дату, когда это самое мнение будет озвучено, но в обещанный день, 16-го июня, челябинцы позиции эксперта не услышали.

А вот челябинский политолог Александр Подопригора высказался. Он заявил, что «островки безопасности» - это остроумная коррупционная инновация чиновников мэрии, позволившая им провести весьма дорогостоящие работы (стоимостью под двести миллионов рублей) вообще без проекта, замаскировав реконструкцию под ремонт.

Сейчас на дворе август. Недовольство населения не утихает. Это понятно из множества комментариев под постом урбаниста Владова от четвертого августа. Причем очень многие челябинцы выражаются нецензурно. По-простому говоря, матом.

Михаил Энский красноречиво описал едва не случившееся ДТП с «Лексусом». Он винит в этом развороты. Досталось и разметке. Привести текст полностью не представляется возможным, так как на 70 процентов он состоит из непечатных слов.

«Сколько нужно разбитых авто и травмированных людей в них и за пределами, чтобы администрация поняла, что натворили откровенную х…ю?» - задается вопросом горожанин.

«Михаил, я тоже думаю, аварий будет много после 1 сентября. Да и пробки тоже - в итоге осталась одна полоса прямого движения - для такой артерии это коллапс», - вступила в диалог Елена Мещерякова.

«Там кроме зелёной полосы еще очень много вопросов …. Да и как можно без проекта поменять в корне схему движения на одном из главных проспектов Челябинска», - высказал свое мнение Андрей Семенов.

А вот участник беседы по имени Дмитрий Анатольевич считает, что неправильно утверждать, будто проекта не было.

«Урбанист утверждает, что проект сделали после укладки асфальта - ну тут у него нет никаких аргументов, кроме как «не показали людям». Но это не доказывает того, что проекта не было. Лично вы можете с уверенностью сказать, что его на тот момент не было? Я проекта не видел, это факт. Но нельзя утверждать, что не существует того, что мы не видим...» - философски заметил тезка премьер-министра РФ.

«Инициатива была прекрасная, за 200 мультов-то…Конечно, прекрасная. Начертили там не пойми что, велополоса смешная...» - присоединился к критике Глеб Север.

«Велополоса не нужна на Комсомольском проспекте, по крайней мере на дороге. Там есть возможность пустить ее ближе к домам. Это, кстати, и для велосипедистов будет безопаснее. Другой вопрос на Комсе к разметке. Разрывы для съезда во дворы - какой даун это придумал? Очень удобно стало...» - высказал свою точку зрения на преображение знаковой магистрали Алексей Тягенко.

«Комсу угробили», - посетовал Дмитрий Манжула.

«В то время как Парковый просто ох#евает от своих дорог, местные чинуши потратили 200 мультов на Комсомольский))) Они что там курят? Какой ещё газон? Разметка просто ужасная!» - возмутился Алексей Кишкин.

«Не приподнятые, приниженные газоны. Это идиотизм - делать землю выше асфальта. Вода после первого же дождя начнет сливаться на асфальт. А должно быть наоборот - вода с асфальта должна уходить на газон. Что-то я в Европе не видел такого, чтобы газон возвышали над асфальтом. Этот бред только у нас. И причем это где-то в нормативах даже написано. И вот сделают у нас чистый новый асфальт, а потом привезут КамАЗ земли и засыплют сверху. И опять все в грязной жиже после дождя да или даже просто после полива газона. Но это, видимо, я что-то не понимаю в «премудростях дорогостроения», а вместе со мной и американцы, и европейцы», - вот еще одно мнение.

«Поворот возможен только по стрелке, разметка с разрывом не позволяет туда нормально попасть. Это раз. Во-вторых, там так называемая «А» (выделенная полоса для общественного транспорта). Вопрос: как повернуть, если там на красном стоит троллейбус, к примеру? Без нарушения, без заезда на выделенную велополосу? Разметка и светофор друг друга на хрен посылают!»; «А если велосипедист вместо направо прямо поедет? А при повороте направо автобус снесет. И ещё вроде как говорили, что позже сделают правую полосу только для общественного. Тогда как? Где съезды, как на Энтузиастов?»;

«Лично меня смутило, что на перекрестке Комсы с Ворошилова напротив «Теоремы» одна полоса прямо и одна налево, причём места хватало на две прямо и одну налево + автобусная полоса. Ну и зимой тупо все х..р забьют на разметку и будут врезаться в клумбы»;

«Ужасно, что натворили с проспектом! Эти островки зимой превратятся в кучи снега! Кто их будет чистить?! Остановки-то не чистят, вечно кучи навалены рядом, а тут центр дороги! Живу всю жизнь на Комсомольском, утром под окнами пробка всегда стояла до Молодогвардейцев, это при том, что было четыре полосы, а сейчас осталось две. Маршрутки плевать хотели на велодорожку, а потом ещё ни разу за то время, как разметку нанесли, не видела ни одного камикадзе на велосипеде. И как проезжать на том же велосипеде остановки? Вообще жесть! Сейчас вернутся люди из отпусков и наступит коллапс!» - вот так челябинцы оценивают чудесное преображение любимой Комсы.

К слову, в ходе бурных обсуждений реконструкции Комсомольского проспекта родился и примерный текст будущего обращения к чиновникам.

«В связи с реконструкцией Комсомольского проспекта в 2021 году просим вас:

1. Указать цель данной реконструкции

2. Ознакомить с проектом данной реконструкции, так как проект не был представлен для ознакомления общественности и горожанам.

3. Предоставить обоснования проектных решений по реконструкции: отсутствие разделительной полосы, отсутствие раздельной велодорожки, схемы движений по полосам, замену бордюров.

Требуем:

А. провести общественные слушания по выбору настоящего проекта реконструкции.

Б. Провести проверки деятельности служебных лиц, осуществивших начало работ без проекта/ не в соответствии с проектом, осуществивших приемку работ без проекта/ не в соответствии с проектом.

В. Реализовать реконструкцию Комсомольского проспекта в соответствии с запросами горожан и современными решениями в урбанистике».

Кроме того, челябинцы обещают составить список нарушений и отправить в генеральную прокуратуру.