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Алексей Текслер
ремонт дороги
Общество
05.08.2021 12:26

Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект

Страсти по Комсомольскому проспекту в Челябинске не утихают. Жители областного центра крайне недовольны, а, точнее сказать, ошарашены тем, ЧТО с благословения властей дорожники сотворили со знаковой улицей в северо-западной части города.

Горожанам не по душе ни проезжая часть, ни велодорожки, по которым, заявляют местные, никто не катается – любители крутить педали предпочитают тротуар, так как пространство для велосипедистов получилось странным и неудобным. Собственно, как и весь обновленный Комсомольский.

Вот лишь одно из мнений про подарок велосипедистам: «Кстати, велодорожку на Комсе шикарную сделали. Как ей пользоваться, никто не подскажет? Она начинается хрен пойми где. Заканчивается хрен пойми где. И как там метаться? Выезда с тротуара на нее нет нигде. Начинается она после остановок. Обрывается до перекрестков».

Возмущенные челябинцы приглашают оценить удобства новой велодорожки губернатора Алексея Текслера, известного своей любовью к велопрогулкам. Составить компанию главе региона горожане предлагают мэру южноуральской столицы Наталье Котовой.

Масла в огонь подлил урбанист Лев Владов, четвертого августа разместивший в своем сообществе в ВКонтакте пост следующего содержания:

«Дорогие друзья! В этом году потратили двести миллионов наших налогов на реконструкцию Комсомольского проспекта. Инициатива была прекрасная, но почему-то строили без проекта. Решили вначале всё построить, а потом подогнать проект под результат.

Из-за этого мы оказались лишены зеленой разделительной полосы по центру. На ней можно было высадить кустарники или просто создать газон, который бы собирал воду, радовал глаз и служил бы физическим барьером от выезда на встречку.

Дорожники высказали какие-то абсурдные аргументы, почему они не сделали газон: «По оси проспекта тянутся коммуникации, а они должны быть экранированы, поэтому газон невозможен». Я задал вопросы знакомым о том, что бы это значило, и никто не понял, что имел в виду руководитель комитета дорожного хозяйства. Никто не знает о существовании требований расстояний от коммуникаций до газона.

Мы думаем, что причины совсем в другом - вначале подрядчик залил всю улицу асфальтом, а потом начали придумывать, как рисовать разметку и островки. В пользу этой версии говорит тот факт, что после того, когда горожане устроили скандал по поводу абсурдной ширины островков, их начали переделывать. При этом никому не показывали проект (причина описана выше)».

Лев Владов считает, что челябинцы «не должны отпускать ситуацию и добиться от чиновников создания приподнятой зелёной полосы вместо асфальтового поля по центру».

Для сравнения урбанист сделал фотки Комсомольского проспекта и проспекта Ленина с одного ракурса, чтобы доказать, что в Челябинске прекрасно выживает зеленая полоса даже совсем небольшой ширины.

«Мы должны добиться наилучшего результата от траты наших налогов. Заваливайте требованиями администрацию мэра и губернатора», - призвал горожан к активным действиям Владов.

Напомним, на Комсомольском проспекте осуществлялся полномасштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (работы велись на участке от улицы Чайковского до Чичерина). Кроме того, здесь прокладывали теплотрассу.

Тем временем, градус недовольства челябинских автомобилистов растет день ото дня – в июне жители массово жаловались на пробки и находили странными размеры «островков безопасности» (а сами «островки» – неуместными, ненужными: по мнению жителей, здесь куда лучше смотрелась бы разделительная полоса, как на проспекте Ленина). «Островки безопасности» ужасали автомобилистов гигантизмом и непонятной логикой расположения: мешали нормальному движения. Люди опасались, что в дальнейшем эти странные дорожные «вкрапления» не сделают магистраль безопасной, а наоборот будут способствовать росту числа ДТП. В июле отношение жителей к обновленному проспекту не изменилось. Пришел август, а по достоинству старания властей так никто и не оценил.

Напомним, в конце июня текущего года автомобилисты предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляшову лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности». Однако в мэрии тогда сказали, что смысла в этом нет – реконструкция еще продолжается.

При этом Максим Куляшов заявил журналистам в ходе брифинга, что все работы ведутся согласно утвержденной комплексной схеме развития улично-дорожной сети и направлены исключительно на благо водителей и пешеходов. По мнению чиновника, «островки безопасности», мешающие водителям, двигающимся прямо по левому ряду, и из-за которых они должны перестраиваться вправо по причине сужения проезжей части, никого не должны смущать.

Все также помнят, как в мае на объекте побывала глава Челябинска Наталья Котова, которая положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта.

Тогда же, в мае, председатель КДХ города Ринат Кучитаров успокоил обеспокоенных горожан, которые заподозрили несогласованные действия дорожников и сетевиков на Комсомольском проспекте. Челябинцы подумали, что на реконструируемом объекте был снят новый асфальт. Кучитаров успокоил: никак нет.

Так как страсти по Комсомольскому проспекту не утихали, несмотря на заявления властей, что все хорошо и даже здорово, Наталья Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу его реконструкции. Куляшов назвал дату, когда это самое мнение будет озвучено, но в обещанный день, 16-го июня, челябинцы позиции эксперта не услышали.

А вот челябинский политолог Александр Подопригора высказался. Он заявил, что «островки безопасности» - это остроумная коррупционная инновация чиновников мэрии, позволившая им провести весьма дорогостоящие работы (стоимостью под двести миллионов рублей) вообще без проекта, замаскировав реконструкцию под ремонт.

Сейчас на дворе август. Недовольство населения не утихает. Это понятно из множества комментариев под постом урбаниста Владова от четвертого августа. Причем очень многие челябинцы выражаются нецензурно. По-простому говоря, матом.

Михаил Энский красноречиво описал едва не случившееся ДТП с «Лексусом». Он винит в этом развороты. Досталось и разметке. Привести текст полностью не представляется возможным, так как на 70 процентов он состоит из непечатных слов.

«Сколько нужно разбитых авто и травмированных людей в них и за пределами, чтобы администрация поняла, что натворили откровенную х…ю?» - задается вопросом горожанин.

«Михаил, я тоже думаю, аварий будет много после 1 сентября. Да и пробки тоже - в итоге осталась одна полоса прямого движения - для такой артерии это коллапс», - вступила в диалог Елена Мещерякова.

«Там кроме зелёной полосы еще очень много вопросов …. Да и как можно без проекта поменять в корне схему движения на одном из главных проспектов Челябинска», - высказал свое мнение Андрей Семенов.

А вот участник беседы по имени Дмитрий Анатольевич считает, что неправильно утверждать, будто проекта не было.

«Урбанист утверждает, что проект сделали после укладки асфальта - ну тут у него нет никаких аргументов, кроме как «не показали людям». Но это не доказывает того, что проекта не было. Лично вы можете с уверенностью сказать, что его на тот момент не было? Я проекта не видел, это факт. Но нельзя утверждать, что не существует того, что мы не видим...» - философски заметил тезка премьер-министра РФ.

«Инициатива была прекрасная, за 200 мультов-то…Конечно, прекрасная. Начертили там не пойми что, велополоса смешная...» - присоединился к критике Глеб Север.

«Велополоса не нужна на Комсомольском проспекте, по крайней мере на дороге. Там есть возможность пустить ее ближе к домам. Это, кстати, и для велосипедистов будет безопаснее. Другой вопрос на Комсе к разметке. Разрывы для съезда во дворы - какой даун это придумал? Очень удобно стало...» - высказал свою точку зрения на преображение знаковой магистрали Алексей Тягенко.

«Комсу угробили», - посетовал Дмитрий Манжула.

«В то время как Парковый просто ох#евает от своих дорог, местные чинуши потратили 200 мультов на Комсомольский))) Они что там курят? Какой ещё газон? Разметка просто ужасная!» - возмутился Алексей Кишкин.

«Не приподнятые, приниженные газоны. Это идиотизм - делать землю выше асфальта. Вода после первого же дождя начнет сливаться на асфальт. А должно быть наоборот - вода с асфальта должна уходить на газон. Что-то я в Европе не видел такого, чтобы газон возвышали над асфальтом. Этот бред только у нас. И причем это где-то в нормативах даже написано. И вот сделают у нас чистый новый асфальт, а потом привезут КамАЗ земли и засыплют сверху. И опять все в грязной жиже после дождя да или даже просто после полива газона. Но это, видимо, я что-то не понимаю в «премудростях дорогостроения», а вместе со мной и американцы, и европейцы», - вот еще одно мнение.

«Поворот возможен только по стрелке, разметка с разрывом не позволяет туда нормально попасть. Это раз. Во-вторых, там так называемая «А» (выделенная полоса для общественного транспорта). Вопрос: как повернуть, если там на красном стоит троллейбус, к примеру? Без нарушения, без заезда на выделенную велополосу? Разметка и светофор друг друга на хрен посылают!»; «А если велосипедист вместо направо прямо поедет? А при повороте направо автобус снесет. И ещё вроде как говорили, что позже сделают правую полосу только для общественного. Тогда как? Где съезды, как на Энтузиастов?»;

«Лично меня смутило, что на перекрестке Комсы с Ворошилова напротив «Теоремы» одна полоса прямо и одна налево, причём места хватало на две прямо и одну налево + автобусная полоса. Ну и зимой тупо все х..р забьют на разметку и будут врезаться в клумбы»;

«Ужасно, что натворили с проспектом! Эти островки зимой превратятся в кучи снега! Кто их будет чистить?! Остановки-то не чистят, вечно кучи навалены рядом, а тут центр дороги! Живу всю жизнь на Комсомольском, утром под окнами пробка всегда стояла до Молодогвардейцев, это при том, что было четыре полосы, а сейчас осталось две. Маршрутки плевать хотели на велодорожку, а потом ещё ни разу за то время, как разметку нанесли, не видела ни одного камикадзе на велосипеде. И как проезжать на том же велосипеде остановки? Вообще жесть! Сейчас вернутся люди из отпусков и наступит коллапс!» - вот так челябинцы оценивают чудесное преображение любимой Комсы.

К слову, в ходе бурных обсуждений реконструкции Комсомольского проспекта родился и примерный текст будущего обращения к чиновникам.

«В связи с реконструкцией Комсомольского проспекта в 2021 году просим вас:

1. Указать цель данной реконструкции

2. Ознакомить с проектом данной реконструкции, так как проект не был представлен для ознакомления общественности и горожанам.

3. Предоставить обоснования проектных решений по реконструкции: отсутствие разделительной полосы, отсутствие раздельной велодорожки, схемы движений по полосам, замену бордюров.

Требуем:

А. провести общественные слушания по выбору настоящего проекта реконструкции.

Б. Провести проверки деятельности служебных лиц, осуществивших начало работ без проекта/ не в соответствии с проектом, осуществивших приемку работ без проекта/ не в соответствии с проектом.

В. Реализовать реконструкцию Комсомольского проспекта в соответствии с запросами горожан и современными решениями в урбанистике».

Кроме того, челябинцы обещают составить список нарушений и отправить в генеральную прокуратуру.

Автор: Евгения Александрова
Челябинск
Курчатовский район
Наталья Котова
Алексей Текслер
ремонт дороги
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В предгорьях Южного Урала состоялся фантастический забег MMK Wild Trail

04.08.2021 16:17

Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной

04.08.2021 16:03

Особенности и разновидности наружных вентиляционных решеток

04.08.2021 15:57

Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки

04.08.2021 15:46

Селяне Аргаяшского района: На дворе 21 век, а деревня без связи и интернета, скорую не вызвать

04.08.2021 15:29

Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода

04.08.2021 14:59

В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега

04.08.2021 14:31

В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар

04.08.2021 14:11

УФАС выявило нарушения при заключении контракта на ремонт водовода в Локомотивном

04.08.2021 13:51

В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы

04.08.2021 13:50

В Челябинске возле парка Тищенко ограничили движение

04.08.2021 13:40

В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида

04.08.2021 13:27

В колонии Копейска свадебный бум

04.08.2021 13:06

Работающие пенсионеры получили от государства «на чай»

04.08.2021 13:04

Решение, полезное для бизнеса: МегаФон научился считывать эмоции звонящих

04.08.2021 12:55

ММК обеспечивает безопасность своих работников с помощью машинного зрения

04.08.2021 12:54

На Южном Урале женщина с признаками опьянения везла в машине грудного ребенка

04.08.2021 12:35

Нефинансовая отчетность Группы ПАО «ММК» названа одной из лучших в мире

04.08.2021 12:29

Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли

04.08.2021 12:19

В Челябинской области простимулируют территории, которые активно благоустраиваются

04.08.2021 12:17

В Красноармейском районе заброшенные теплицы усугубляют пожароопасную обстановку

04.08.2021 11:56

Магнитогорский педофил с ВИЧ сядет за сексуальное насилие над мальчиком

04.08.2021 11:42

Челябинский ОНФ требует остановить вандализм по отношению к памятнику культурного наследия

04.08.2021 11:41

В Челябинской области выяснят, как ковид, климат и экономика влияют на жителей

04.08.2021 11:28

Жителя Снежинска приговорили к 11 годам за угощение подростков наркотиками

04.08.2021 10:57

В Челябинской области впервые состоится веломарафон, который будет проходить в статусе чемпионата России

04.08.2021 10:55

Мэрия Копейска отреагировала на жалобу о нашествии крыс

04.08.2021 10:52

Южноуральцы называют дочерей шекспировскими именами

04.08.2021 10:39

В Магнитогорске пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела из-за самоката

04.08.2021 10:29

В 2021 году в микрорайоне «Вишневая горка» начнется строительство долгожданной школы

04.08.2021 10:28

Дети, эвакуированные из лагеря в Брединском районе, сегодня вернутся на отдых

04.08.2021 09:17

Архитекторы ждут от челябинцев идей благоустройства территории дворца спорта «Юность»

04.08.2021 08:49

Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая

04.08.2021 08:42

В Челябинске на Меридиане отключат светофоры

03.08.2021 20:27

Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Олимпийских игр

03.08.2021 20:03

Во сколько обходится покупка полиса КАСКО?

03.08.2021 18:32

В среду в Челябинской области сильная жара, местами дожди и грозы

03.08.2021 18:26

В семи городах Челябинской области установятся НМУ на фоне жары и слабого ветра

03.08.2021 18:14

Анонсы событий и мероприятий на четвертое августа

03.08.2021 17:42

ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%

03.08.2021 16:52

Челябинская область обновит более 500 единиц общественного транспорта за несколько лет

03.08.2021 16:26

В больнице Еманжелинска нашли нарушения при освидетельствовании подростков

03.08.2021 16:18

Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России

03.08.2021 16:03

Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом

03.08.2021 15:59

Сотрудница соцзащиты Чебаркуля обвиняется в мошенничестве с детскими пособиями

03.08.2021 15:53

Челябинский общественник обнаружил самую плохую тактильную плитку в городе

03.08.2021 15:51

Текслер: Планирую продолжить поездки по территориям и контроль за качеством дорог

03.08.2021 15:24

В Челябинске в жару дети оказались заперты в машине

03.08.2021 15:04

Провалы и шатание плитки: в Челябинске улицу Свободы реконструируют с нарушениями

03.08.2021 14:34

Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города

03.08.2021 14:19

В мэрии Златоуста опровергли слухи об угрозе взрыва на стадионе

03.08.2021 13:54

Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»

03.08.2021 13:52

Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов

03.08.2021 13:30

В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются

03.08.2021 13:21

ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам

03.08.2021 12:58

Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших

03.08.2021 12:34

Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику

03.08.2021 12:32

В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве

03.08.2021 12:25

Автомобильный завод “УРАЛ” выходит на новый уровень развития сети продаж

03.08.2021 12:20

В Историческом музее завершился сбор материалов к сборнику «Гороховские чтения-2021»

03.08.2021 12:13

«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»

03.08.2021 12:11

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сотрудника СБУ

03.08.2021 12:09

В мэрии Верхнего Уфалея развернули пункт вакцинации

03.08.2021 11:38

В Челябинской области - новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

03.08.2021 11:23

В центре Челябинска изменили схему движения

03.08.2021 11:22

Челябинская область пятая в России по доведению субсидий аграриям

03.08.2021 11:21

Регоператор в Челябинской области не всегда контролирует ремонт, а жители не хотят за него платить

03.08.2021 11:19

Павел Шиляев назначил директора по капитальному строительству ПАО «ММК»

03.08.2021 10:59

Тхэквондисты Челябинской области отличились на первенстве России

03.08.2021 10:58

В Челябинске грязь вывозят тоннами и косят траву

03.08.2021 10:22

Курчатовский район представил Челябинскую область на молодежном форуме в Краснодаре

03.08.2021 10:19

Идеи рационализаторов принесли ММК многомиллионную прибыль в 2021 году

03.08.2021 10:13

Пассажиропоток на ЮУЖД в июле вырос на 23,2%

03.08.2021 10:06

Дело чиновников, похитивших миллионы при строительстве шорт-трека, передано в суд

03.08.2021 09:38

Челябинские власти заявили о скором завершении ремонта улицы Каслинской