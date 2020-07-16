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В Челябинске кроссовер сбил пешеходные ограждения и вылетел на трамвайные пути

Происшествия
Сегодня, 12:51
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске иномарка после столкновения снесла три пролета пешеходных ограждений и вылетела на трамвайные пути. Пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Авария произошла в половине десятого вечера 15 июля на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.

«36-летняя водитель, управляя автомобилем Хундай Солярис, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Ниссан Кашкай», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

После чего автомобиль Ниссан Кашкай изменил направление движения, снес три пролета пешеходного ограждения и вылетел на трамвайные пути. В происшествия пассажирка автомобиля получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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