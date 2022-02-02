В Челябинске маршрутчик сбил восьмилетнюю девочку

В Челябинске водитель Пазика (маршрут № 36) на перекрестке сбил ребенка. Восьмилетняя девочка доставлена в больницу.

Авария произошла сегодня, второго февраля, на улице Цеховая напротив дома № 3.

«Водитель, управляя автобусом ПАЗ при проезде регулируемого перекрестка в прямом направлении совершил наезд на пешехода (девочку 8 лет). В результате происшествия ребенок доставлен в больницу на обследование», - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Челябинску Ирина Токарева.

«Я подъехал к перекрестку, светофор переключился, мне загорелся красный, ребенок побежал», - рассказал водитель марштурки

Госавтоинспекция Челябинска призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Водитель в обязательном порядке должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, увеличивать дистанцию. Пешеходам перед началом перехода проезжей части всегда необходимо убедиться, что транспортные средства полностью остановились и пропускают и только после этого переходить дорогу. Рекомендуется разместить на одежде световозращающие элементы, которые позволяют водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях и принять меры для избежания наезда.