24.12.2022
Наташа из Челябинской области получит под елку подарки от игроков сборной России по хоккею
24.12.2022
Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля
24.12.2022
В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками
24.12.2022
В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске
24.12.2022
Скоков: В Челябинской области недостаточно специальных мест для запуска фейерверков
24.12.2022
В 2023 году в Копейске запустят новый автобусный маршрут
В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022