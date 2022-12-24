В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками

В Челябинске приезжие из стран ближнего зарубежья организовали незаконную торговлю хвойными деревьями. Нарушители оштрафованы, а трое их них будут выдворены из России.

В преддверии Нового года сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение и выявление нарушений в сфере миграции в местах стихийной торговли хвойными деревьями на территории Челябинска.

«На одном из перекрестков Тракторозаводского района Челябинска выявлены граждане ближнего зарубежья, осуществлявшие реализацию хвойных деревьев без разрешительных документов с нарушением установленных ограничений в сфере торговли», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушителям предстоит выплатить штрафы на сумму четыре тысячи рублей. Кроме того, четыре мигранта привлечены к ответственности за нарушением режима пребывания. Судом принято три решения об выдворении за пределы Российской Федерации. В отношении одного - с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в Челябинске организовано 101 место для продажи главного атрибута Нового года. Елочные базары открылись 12 декабря. Все места легальной торговли должны оборудованы в соответствии с утвержденной схемой.

За несанкционированную торговлю предусмотрен административный штрафа для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати до ста тысяч рублей.