В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами

В Челябинске неизвестный мужчина забросал камнями проезжавший мимо автобус 34-го маршрута с пассажирами, повредив транспортное средство и причинив МУП «Служба организации движения» материальный ущерб.

Хулиган находится в розыске. Как сообщает телеграм-канал «Автобусный парк Челябинска», противоправные действия злоумышленник совершил в выходные дни, пятого и шестого августа, между остановками «Улица Герасимова» и «Улица Трашутина», за теплотрассой.

На вид ему 50-55 лет, он среднего роста, худощавый. Был одет в синее трико с лампасами, серую футболку, темный жилет. Закидав камнями 34-й автобус, убежал в сторону СНТ «Тракторосад-3». Диспетчер оперативно произвел замену транспортного средства для выпуска на линию.

Причиненный муниципальному предприятию ущерб превысил двести тысяч рублей. В настоящее время «Служба организации движения» подала заявление в отдел полиции «Тракторозаводский».

МУП просит челябинцев оказать содействие в поимке злоумышленника. Телефон для связи: 8 (351) 217-62-33 (приемная).