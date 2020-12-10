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В Челябинске проверят перевозчика, у которого вспыхнула маршрутка с людьми

Прокуратура Челябинска начала внеплановую проверку организации-перевозчика из-за возгорания маршрутного ПАЗа с людьми на проспекте Ленина. Из-за пожара также пострадали три автомобиля.

«Прокуратура Челябинска организовала проведение органом контроля внеплановой выездной проверки юридического лица по факту возгорания маршрутного транспортного средства», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, что перевозчиком является ООО «Кумир-Автолайн 2». Управление транспорта администрации Челябинска выдало свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту №22 8 сентября этого года.

Отметим, прокуратура также направила требование начальнику полиции Челябинска об организации внеплановой проверки перевозчика.

Напомним, в субботу, 5 декабря, ПАЗ двигался по маршруту №22 «ул. А. Шмакова – Училище ЧКПЗ». Автобус воспламенился в центре Челябинска напротив дома №61. Внутри находились три пассажира и водитель – они успели эвакуироваться.

Так как водитель остановил горевший ПАЗ возле парковки, от огня, по предварительным данным ГУ МЧС региона, пострадали еще три автомобиля.