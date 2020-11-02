В Челябинске стекольщики не могут попасть в несколько квартир, пострадавших от взрыва кислородной станции

В Челябинске продолжаются работы по остеклению дома, пострадавшего от взрыва кислородной станции. В четыре квартиры рабочие до сих пор не смогли попасть.

Как сообщил заместитель главы города Александр Астахов, сегодня электрики проверят проводку по всем квартирам. В пяти квартирах требуется капитальный ремонт.

«Предстоит согласовать отделочные материалы с жильцами. Материалы будут аналогичными. Был ламинат - положат такой же ламинат. Сегодня начнутся фасадные работы на жилом доме. Также уже проведены все замеры и дефектовка помещений ГКБ. Сегодня привезут окна для установки», - сказал Астахов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы девятиэтажного дома, расположенного рядом. В квартирах были выбиты стекла, а на нескольких балконах начался пожар. Следственный комитет по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Прокуратура открыла «горячую» линию для жильцов дома, пострадавших от взрыва кислородной станции. Также для них предусмотрена выплата социальных пособий.

Все выходные с жильцами дома общались сотрудники соцзащиты. Им выдавались продуктовые наборы и средства первой необходимости.

Первого ноября ремонтные бригады приступили к работе по остеклению. В первую очередь рабочие меняют окна и балконы на наиболее пострадавшей стороне дома.

Охрану имущества жильцов пострадавшего дома и больницы осуществляют сотрудники полиции Челябинска.

Добавим, что предприниматели Центрального района безвозмездно третий день кормят всех, задействованных в ликвидации последствий.