06.10.2023
В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта
06.10.2023
На Митрофановском и Сухомесовском кладбищах Челябинска ремонтируют дороги
06.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)
06.10.2023
Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус
06.10.2023
В День героев Танкограда открылась выставка «Южный Урал – кузница Победы»
06.10.2023
Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках
В Челябинске устраняют последствия аварии на ТЭЦ-3, ситуация на контроле прокуратуры
Многоквартирные дома и соцобъекты остались без горячей воды и тепла
03.10.2023
Жители копейского поселка пожаловались Алексею Текслеру на жизнь без горячей воды
25.09.2023
Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.
21.08.2023
В Челябинске горячую воду в дома участников пятого этапа опрессовок обещают вернуть до конца дня
14.08.2023
Около ста домов в Челябинске остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023