В Челябинске устраняют последствия аварии на ТЭЦ-3, ситуация на контроле прокуратуры

Ситуацию с аварией на ТЭЦ-3 Челябинска взяло на личный контроль руководство областной прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку в связи с отключениями от отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов в отдельных районах города из-за аварии на ТЭЦ-3.

По поручению прокуратуры региона прокурор Тракторозаводского района Челябинска незамедлительно выехал на место аварии, получил от ответственных лиц пояснения о возможных причинах сложившейся ситуации, сроках ликвидации последствий.

В свою очередь, в администрации Челябинска сообщили, что, по имеющейся информации, в связи с инцидентом на ТЭЦ-3, принадлежащей ПАО «Форвард Энерго», минувшей ночью, шестого октября, из-за неисправности регулятора произошло изменение давления в напорном трубопроводе теплосети и что предприятием организованы восстановительные работы.

«Изменение давления вызвало отключение теплоснабжения части жилфонда и социальных объектов в северо-западной части города, Металлургическом и Тракторозаводском районах. В половину шестого утра большинство из них были подключены к отоплению», - рассказали в мэрии.

В настоящий момент работы ведутся в южной зоне Металлургического района. По имеющимся данным, АО «УСТЭК-Челябинск» планирует завершить работы и осуществить подключение домов ориентировочно до 20 часов сегодняшнего дня.