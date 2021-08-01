В Челябинске в аварии два человека погибли, девятилетняя девочка получила травмы

В субботу вечером, 31 июля, в Челябинске водитель иномарки не справился с управлением и врезался в электроопору. Он и его пассажирка погибли на месте. Девятилетняя девочка, которая тоже находилась в машине, получила травмы и находится под наблюдением медиков.

Авария со смертельным исходом произошла в 22.45 напротив дома № 15/1 по улице Героев Танкограда.

«Водитель, управляя автомобилем Хундай IX35 с прицепом, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, материал передан в Следственный отдел по расследованию ДТП УМВД России по городу Челябинску.

Фото: ГИБДД по городу Челябинску