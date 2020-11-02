В Челябинске водитель трамвая спас пассажиров в ДТП с фурой

В Челябинске в трамвай восьмого маршрута влетела фура. Столкновение произошло в 23 часа 27 минут в воскресенье, первого ноября, когда вагон поворачивал - на разрешающий сигнал светофора - с Копейского шоссе на улицу Гагарина.

За рулем автомобиля «Интернешнл» с полуприцепом находился мужчина 1960-го года рождения. В трамвай он въехал напротив дома №53 по Копейскому шоссе, на регулируемом перекрестке, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате происшествия травмы получил водитель трамвая – мужчина 1978 года рождения. Его госпитализировали в больницу. После проведенного осмотра пострадавшему рекомендовали лечиться амбулаторно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

Как сообщает «Челябинский транспорт», водитель трамвая, заметив опасность, отпустил педаль безопасности, что автоматически привело к срабатыванию всех видов тормозов.

«Трамвай сбросил скорость, и удар фуры, которая двигалась по Копейскому шоссе, пришёлся на кабину, а не на середину вагона», - рассказали в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.

В настоящее время вагон находится недалеко от места ДТП. Предпринималось несколько попыток убрать трамвай с путей. Вагон придется списать, восстановлению он не подлежит.

Челябинцы восхищаются реакцией водителя «восьмерки», пишут, что он молодец – взял удар на себя, и желают ему скорейшего выздоровления.

Свою порцию комплиментов получил и трамвай.

«Всё-таки удачная модель трамвая КТМ-5М3. Посмотрите, как классно отработали зоны деформации кузова, жизни водителя и пассажиров сохранены ценой вагона. Так что трамвай - самый безопасный вид транспорта, - резюмировал один из подписчиков «Челябинского транспорта», добавив, что современные трамваи такой удар вряд ли выдержат. - Представляю, люди в низкопольном модном трамвае сидят на уровне дороги, и в салон въезжает условный «КамАЗ». Нужно пассажиров повыше размещать, а мода диктует обратное».