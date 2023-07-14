14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
14.07.2023
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
14.07.2023
«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса
14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
14.07.2023
Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
02.07.2023
В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку
26.06.2023
По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело
24.06.2023
Прокуратура Копейска проверяет информацию о падении школьника со второго этажа заброшенного здания
22.06.2023
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023