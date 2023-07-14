В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик

В Челябинске за падение на ребенка остановочного комплекса наказаны представители подрядной организации ООО «Уралдорстрой», которая отрабатывает муниципальный контракт по ремонту улицы Блюхера между улицами Салтыкова и Дарвина.

Именно на этом участке улицы расположена остановка «Улицы Рылеева», где в начале июня этого года пострадал восьмилетний мальчик.

После случившегося прокуратура провела проверку, установив, что в нарушение условий заключенного с городским комитетом дорожного хозяйства контракта подрядчик не принял должные меры по безопасности, на остановке при проведении работ находились люди - при падении остановки был причинен вред здоровью ребенка.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, по результатам проверки директору ООО «Уралдорстрой» внесено представление, заместитель директора по строительству и прораб привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Отметим, доследственную проверку по факту случившегося проводят следственные органы СУ СК России по Челябинской области. Ход проверки поставлен в надзорном ведомстве на контроль.