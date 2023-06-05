Проверку по информации о падении остановки на ребенка в Челябинске проводят следственные органы

Следственные органы проводят проверку по информации о падении остановочного павильона на восьмилетнего мальчика в Челябинске, устанавливая все обстоятельства происшествия, о котором писали СМИ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СКР Петру Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах дела.

Отметим, накануне, четвертого июня, ситуацию с падением остановочного комплекса в Челябинске прокомментировали в мэрии, рассказав, что павильон на остановке «Рылеева», был подготовлен к переносу – в рамках подготовки к ремонту улицы Блюхера, проводимых подрядчиком, который, как оказалось, не принял должных мер к закреплению и ограждению конструкции: павильон опрокинулся при порыве ветра.

На место падения остановки вместе с представителями администрации Челябинска оперативно прибыл участковый уполномоченный полиции, чтобы зафиксировать случившееся.

«Пострадавших не обнаружено. По словам представителя подрядчика, работающего на объекте, непосредственно в комплексе в момент падения людей не было», - заявили в мэрии, уточнив, что комплекс был полностью демонтирован.