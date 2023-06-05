05.06.2023
Сервис по приёму заявлений в колледжи заработал на Госуслугах
05.06.2023
В Курганской области из-за жары ограничили движение большегрузов
05.06.2023
В Челябинске успешно завершена почти пятилетняя реставрация Клуба офицеров на Цвиллинга
05.06.2023
Челябинская спортсменка - бронзовый призер чемпионата мира по тхэквондо
05.06.2023
Виктор Рашников провел совещание на площадке строительства комплекса коксовой батареи
05.06.2023
Челябинцы не готовы брать кредит на свой отдых
Проверку по информации о падении остановки на ребенка в Челябинске проводят следственные органы
23.05.2023
СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания
17.05.2023
Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
30.04.2023
По факту гибели рабочего в Челябинске возбуждено уголовное дело
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023