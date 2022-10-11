В Челябинске «заминировали» железнодорожный вокзал

В Челябинске экстренные службы оцепили здание железнодорожного вокзала из-за звонка о заминировании. Тревога оказалась ложной.

Вечером десятого октября экстренные службы оцепили железнодорожный вокзал в Челябинске. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и служба разминирования.

Подозрительных предметов обнаружено не было. На работе ЮУЖД инцидент не сказался.

В настоящее время стражи порядка ищут шутника.

Полицейские региона напоминают, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как горожанам, в частности, так и государству в целом, так как в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.