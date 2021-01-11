В Челябинской области двухлетний мальчик попал под колеса маршрутки

В понедельник, 11 января, в Миассе (Челябинская область) водитель маршрутки наехал на двухлетнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу, сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения города Дарья Лунева.
Ребенок получил травмы в 11.10 в районе дома №44 на проспекте Макеева. По словам Луневой, мальчик упал с бордюра на дорогу и в этот момент на него наехал 59-летний водитель маршрутного такси «Луидор», который начал движение от остановки общественного транспорта.
«В момент дорожно-транспортного происшествия ребенок находился на улице в сопровождении взрослого», - уточнила Дарья Лунева.
Двухлетнего мальчика с травмами госпитализировали в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.