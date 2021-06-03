03.06.2021
ММК с рабочим визитом посетил первый замминистра экологии Челябинской области
03.06.2021
В Челябинской области на трассе произошло крупное ДТП
03.06.2021
В Челябинске организатора притона, угрожавшему полицейскому, в психбольницу
03.06.2021
Оперативнику из Челябинска, который сбывал наркотики заключенным, скостили срок
03.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска мчится в Крым на велосипеде
03.06.2021
ММК и FORTUM будут вместе снижать «углеродный след»
В Челябинской области на трассе произошло крупное ДТП
01.06.2021
Водитель иномарки скончался после столкновения с фурой
28.05.2021
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
26.05.2021
В Челябинске эвакуатор сбил ребенка на велосипеде
25.05.2021
Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021