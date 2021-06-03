В Челябинской области на трассе произошло крупное ДТП

Сегодня, третьего июня, на трассе возле Юрюзани (Челябинская область) произошло столкновение автомобилей Scania, ВАЗ и Datsun.

Информацию об аварии агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась около 15 часов на спуске перед городом Юрюзань. По данным ГУ МВД региона, в аварии пострадал человек, который находился в автомобиле ВАЗ.

Очевидцы опубликовали кадры последствия аварии. На кадрах видно, как большегруз Scania от удара ушел на обочину. Автомобиль ВАЗ чудом не улетел за пределы дороги. В то же время у легковушки полностью смяло переднюю часть авто.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео: vk.com, «ЧП Златоуст»