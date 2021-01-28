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В Челябинской области продолжает снижаться число случаев ковида, регистрируемых за сутки

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 282 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествовавшего дня (днем ранее было выявлено 285 случаев).

Число регистрируемых случаев ковида в регионе за сутки потихоньку снижается уже двенадцатый день подряд. С начала пандемии выявлено 44 тысячи 380 инфицированных южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, накануне выписано 423 пациента с ковидом (днем ранее выздоровели 448 человек). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 31 тысяча 96 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 16 случаев смерти пациентов с (днем ранее также 16). Десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и шесть - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 658 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 756 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 902 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на 28 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 11 тысяч 584 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 11 тысяч 741).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.