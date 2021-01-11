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В Чесменском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств

После прокурорской проверки в Чесменском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, направленных на изготовление проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы на установку ангара для хоккейной площадки ФОК «Спарта». Ущерб составил почти миллион рублей.

Прокурорской проверкой установлено, что в 2019-2020 годах МБУ ФОК «Спарта» с руководителем ООО «СпецСтрой-М» заключены договоры на изготовление проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы на установку ангара для хоккейной площадки ФОК «Спарта». После предоставления проектно-сметной документации в черновом виде, а также заключенных договоров с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», сторонами подписаны акты выполненных работ, на счет ООО «СпецСтрой-М» перечислены денежные в сумме 897 500 рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, впоследствии установлено, что проектно-сметная документация в полном объеме не изготовлена и заказчику не передана, государственная экспертиза не пройдена, документы на проведение государственной экспертизы в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» не передавались, предоставленное заключение о положительном прохождении государственной экспертизы является поддельным.

Таким образом, похищены денежные средства, выделенные из бюджетов Чесменского муниципального района и Челябинской области.

По результатам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Махинации и хищения бюджетных средств, направленных на строительство спортивных объектов, похоже, становятся нормой в Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», строительство ФОКа в Южноуральске обернулось уголовным делом. Неустановленное должностное лицо местной администрации, обязанное проверять качество и сроки проведенных работ по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Стройтранссоюз», осуществило приемку работ по завышенной стоимости, в том числе подрядчику были оплачены работы, за которые плату ранее получила другая коммерческая организация. Сумма причиненного ущерба составила порядка 5,2 миллиона рублей.

Напомним, ранее материалы проверки, проведенной контрольно-счетной палатой Челябинской области по предложению губернатора региона Алексея Текслера, легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении руководства ООО «СтройТрансСоюз» за махинации при строительстве шорт-трека в Челябинске.

Соучредителем этой фирмы является Михаил Азаматов. Он также является фигурантом уголовного дела о махинациях при расходовании субсидий на строительство биатлонного стадиона в Златоусте.

Обвиняемыми по этому делу также проходят заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов.