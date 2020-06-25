Строительство ФОКа в Южноуральске обернулось уголовным делом

Материалы проверки Контрольно-счетной палаты легли в основу уголовного дела по факту халатности неустановленного должностного лица администрации Южноуральска (Челябинская область) в ходе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, повлекшей причинение ущерба на сумму более пяти миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность».

«Установлено, что в период 2017-2019 годов неустановленное должностное лицо администрации Южноуральского городского округа, обязанное проверять качество и сроки проведенных работ по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Стройтранссоюз», осуществило приемку работ по завышенной стоимости, в том числе подрядчику были оплачены работы, за которые плату ранее получила другая коммерческая организация», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сумма причиненного ущерба составила порядка 5,2 миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее материалы проверки, проведенной контрольно-счетной палатой Челябинской области по предложению губернатора региона Алексея Текслера, легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении руководства ООО «СтройТрансСоюз» за махинации при строительстве шорт-трека в Челябинске.

Соучредителем этой фирмы является Михаил Азаматов. Он также является фигурантом уголовного дела о махинациях при расходовании субсидий на строительство биатлонного стадиона в Златоусте.

Обвиняемыми по этому делу также проходят заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов.