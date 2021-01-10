В ДТП в Пластовском районе один человек погиб, двое пострадали

Одна женщина погибла и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 10 января в Пластовском районе Челябинской области.
Как сообщили в УГИБДД региона, ДТП произошло в 14 часов 15 минут на пятом километре автодороги Кочкарь-Варламово.
Во время снегопада 40-летний водитель Рено Сандеро во время обгона совершил столкновение со встречным автомобилем Лада Веста, которым управлял 63-летний водитель. После удара Рено загорелся.
В результате ДТП 68-летняя пассажирка автомобиля Рено получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель и 62-летняя пассажирка автомобиля Лада Веста получили телесные повреждения.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.