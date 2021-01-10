Число случаев ковида в Челябинской области превысило 39 тысяч

В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение на федеральной трассе М-5

Сегодня - четвертый день Рождественских Святок

На очистку дорог от снега в Челябинской области выведено 256 единиц техники, в Челябинске - 202

Дорожники продолжают очищать улицы Челябинска от снега в сопровождении машин ГИБДД

В ДТП в Пластовском районе один человек погиб, двое пострадали

В Челябинске на костюмированный парад вышли собаки-аристократы

Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели

Сильные снегопады в Челябинской области продолжатся и предстоящей ночью

В Челябинской области из-за снегопада могут отменить часть автобусных рейсов

В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по М-5

В ДТП в Пластовском районе один человек погиб, двое пострадали

Одна женщина погибла и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 10 января в Пластовском районе Челябинской области.

Как сообщили в УГИБДД региона, ДТП произошло в 14 часов 15 минут на пятом километре автодороги Кочкарь-Варламово.

Во время снегопада 40-летний водитель Рено Сандеро во время обгона совершил столкновение со встречным автомобилем Лада Веста, которым управлял 63-летний водитель. После удара Рено загорелся.

В результате ДТП 68-летняя пассажирка автомобиля Рено получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель и 62-летняя пассажирка автомобиля Лада Веста получили телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.