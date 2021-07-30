В Карталах почтальон обкрадывала пенсионерку, доверившую ей оплату коммуналки

Полицейские Карталов (Челябинская область) установили подозреваемую в краже денег у пенсионерки. Воровкой оказалась почтальонша, которая предложила бабушке оплачивать ее коммунальные платежи.

Пенсионерка обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Карталинский», рассказав полицейским, что у нее имеется задолженность по коммунальным платежам, хотя все услуги она оплачивала.

«В ходе работы по обращению полицейские установили, что потерпевшая по устной договоренности с работником отделения связи, доставлявшей ей пенсию, ежемесячно передавала денежные средства в размере четырех тысяч рублей в целях оплаты коммунальных услуг. При этом работник связи только частично вносила сумму, а оставшиеся денежные средства присваивала себе. Таким образом, подозреваемая похитила около 18 тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Злоумышленница задержана сотрудниками ОЭБиПК.

В отношении экс-работника отделения связи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.