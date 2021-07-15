В Карталах подвергся сексуальному насилию десятилетний мальчик

В Карталах (Челябинская область) задержан местный житель, изнасиловавший десятилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что 43-летний мужчина, ранее судимый за убийство и разбой, напал на мальчика вечером 10 июля в безлюдном месте. После совершения насильственных действий преступник отпустил ребенка.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию подтвердили. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Преступник заключен под стражу.