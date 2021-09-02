В Карталах в аварии с маршрутным такси пострадали восемь человек

В Карталах (Челябинская область) маршрутное такси врезалась в дерево. Пострадали восемь человек, у пятерых из них переломы. Прокуратура организовала проверку перевозчика.

Авария произошла первого сентября на въезде в поселок Локомотивный на улице Строителей, 1.

«Водитель, управляя автомобилем ГАЗ-322130, двигаясь в поселок Локомотивный, по предварительной информации, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение обратились восемь человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

У водителя и четырех пассажиров переломы.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, на место аварии выезжал прокурор. Надзорным ведомством организована проверка перевозчика в части соблюдения им законодательства по допуску водителя и транспортного средства к перевозке пассажиров.