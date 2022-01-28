В Кировской области задержан челябинец, находящийся в федеральном розыске

В Котельниче (Кировская область) на вокзале задержан челябинец, находящийся в федеральном розыске. В ближайшем будущем он будет этапирован на Южный Урал

Сотрудниками линейного пункта полиции на станции Котельнич Кировского ЛО МВД России на транспорте совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Котельнический» по ориентировке был выявлен и задержан 30-летний житель Челябинска, находящийся в федеральном розыске.

«Мужчина находился в розыске УМВД России по городу Челябинску. Он подозревается в хищении 300 тысяч рублей путем обмана и злоупотребления доверием. В связи с тем, что злоумышленник скрывался, ему заочно судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила инспектор направления по связям со СМИ Кировского ЛО МВД России на транспорте Светлана Боган.

По имеющейся информации разыскиваемый должен был передвигаться на поезде от станции Котельнич до Москвы. Мужчину задержали при посадке. Он помещен в изолятор. В ближайшем будущем злоумышленник будет этапирован в Челябинск.