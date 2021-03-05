В Кизиле в условиях метели в ДТП погиб мужчина

В Кизильском районе (Челябинская область) водитель иномарки в метель не справился с управлением и улетел в кювет. Пассажир иномарки скончался в скорой по дороге в больницу.
Авария со смертельным исходом произошла вечером пятого марта на 23 километре автодороги Обручёвка-Субутак на территории Кизильского района.
«Водитель мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Х-Трейл в условиях метели не справился с управлением и совершил съезд в кювет, - сообщили в ГИБДД по Челябинской области. - В результате ДТП пассажир, мужчина 1963 года рождения, скончался в автомобиле “Скорой помощи”».
Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области