В Копейске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели молодого рабочего

В Копейске (Челябинская область) следователи СК устанавливают обстоятельства гибели 34-летнего рабочего, тело которого было обнаружено днем 28-го июня на территории промышленного предприятия.

По предварительной информации, молодой мужчина получил смертельные травмы при демонтаже металлоконструкций.

Проводя доследственную проверку, представители СКР, кроме прочего, выясняют, соблюдались ли на объекте требования техники безопасности при производстве работ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.

Напомним, в Челябинске вечером 29-го июня 35-летний рабочий получил многочисленные травмы, упав в строительный котлован.