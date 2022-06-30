30.06.2022
В Челябинске закрыто движение по улице Васенко
30.06.2022
В Копейске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели молодого рабочего
30.06.2022
Россия не станет ссориться с Турцией из-за Финляндии и Швеции
30.06.2022
Жительница Верхнего Уфалея легализовала более 1,3 миллиона рублей, полученных от торговли наркотиками
30.06.2022
В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по обществознанию
30.06.2022
Челябинские дворы обзаведутся футбольными полями с искусственным газоном
В Копейске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели молодого рабочего
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022