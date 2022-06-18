В Копейске снова горела «ГАЗель»

В Копейске (Челябинская область) сегодня ночью, 18 июня, загорелась «ГАЗель» в ГСК «Садовый».

На месте происшествия работали силы Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, обошлось без пострадавших.

Огнем были уничтожены моторный отсек, приборная панель автомобиля. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание.

Интересно, что буквально несколько дней назад в Копейске уже горела «ГАЗель» - от той машины фактически ничего не осталось. Отметим, во время ее тушения произошла разгерметизация газового баллона топливной системы. В том происшествии тоже никто не пострадал.

Как пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в ВКонтакте, район, где воспламенялись легковые автомобили, - один и тот же.