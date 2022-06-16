16.06.2022
В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»
16.06.2022
В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина
16.06.2022
В Копейске загорелась Газель
16.06.2022
В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее
16.06.2022
Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны
16.06.2022
Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников
В Копейске загорелась Газель
30.05.2022
Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области
23.05.2022
В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками
05.05.2022
Крупный ночной пожар в садовом товариществе Златоуста
04.05.2022
В Челябинске загорелся пассажирский автобус
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022