В Копейске загорелась Газель

В Копейске (Челябинская область) загорелась Газель. Очевидцы сообщают, что сначала услышали взрыв, а затем увидели огромное пламя.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, на центральный пункт пожарной связи Копейска поступило сообщение о возгорании автомобиля Газель. Через несколько минут прибывшие пожарные приступили к тушению. Во время тушения произошла разгерметизация газового баллона топливной системы. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.