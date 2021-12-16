В копейском Старокамышинске на пожаре в жилом доме погибли три человека

В поселке Старокамышинск (Копейск, Челябинская область) ночью 16-го декабря произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Погибли три человека, один пострадал.

Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на ликвидацию пожара в 1.50. Когда первое подразделение прибыло на место, горела квартира на первом этаже. Из подъезда было эвакуировано 14 человек.

Сотрудники МЧС спасли еще восьмерых жильцов: по трехколенной лестнице с третьего этажа вывели из здания двух человек, еще шестерых (в том числе двух детей) эвакуировали из опасной зоны по лестничным маршам с помощью спасательных комплектов.

На месте работали силы РСЧС, в том числе 28 человек и семь единиц техники от МЧС.

Причину пожара предстоит установить специалистам органов дознания. На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.