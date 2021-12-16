16.12.2021
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
16.12.2021
В Челябинске на проезжей части по Университетской набережной образовался каток
16.12.2021
В копейском Старокамышинске на пожаре в жилом доме погибли три человека
16.12.2021
Перспективы «федералки» М-5 «Урал» в Челябинской области
15.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря
15.12.2021
Ползала на передних лапах: в Челябинске спасли попавшую в беду собаку
В копейском Старокамышинске на пожаре в жилом доме погибли три человека
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве Копейска
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021