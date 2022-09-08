В Коркино молодой человек на «Ладе» сбил пожилую женщину, она скончалась

В Коркино (Челябинская область) молодой человек на легковом автомобиле вечером седьмого сентября сбил пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице.

ДТП произошло в 19 часов 20 минут на улице Цвиллинга, 54, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель 1995-го года рождения за рулем автомобиля «Лада Ларгус» (при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил женщину 1937-го года рождения, переходившую проезжую часть позади автомобиля в неустановленном для перехода месте.

По факту случившегося проводится проверка.

Для установления полных обстоятельств происшествия и объективного расследования отдел МВД России по Коркинскому району просит очевидцев данного ДТП, а также лиц, владеющей какой-либо информацией, позвонить по телефону: 8(35152)4-66-38 либо обратиться по адресу: Коркино, улица Сакко и Ванцетти, 81.