В Красноармейском районе после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик

В Красноармейском районе Челябинской области сегодня, 15 июня, около половины двенадцатого дня вылетел с проезжей части и перевернулся грузовой автомобиль «Вольво». Его водителю была оказана медицинская помощь.

ДТП произошло на 51 километре автодороги «Челябинск – Новосибирск». По предварительной информации, водитель 1986 года рождения за рулем «Мазды» выехал на встречку (на этом участке обгон разрешен) и совершил столкновение с грузовиком, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек и оба автомобиля получили механические повреждения, разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Также правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины аварии, которая произошла около одиннадцати утра 14 июня в Миасском городском округе, на объездной дороге Тургоякского шоссе 4/44.

Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель 1965 года рождения за рулем «Ивеко» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший перед ним «ГАЗ» под управлением мужчины 1954 года рождения.

В этой аварии оба автомобиля также получили механические повреждения, водителю «ГАЗа» оказали медицинскую помощь.