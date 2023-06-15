15.06.2023
В Красноармейском районе после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик
15.06.2023
В Челябинске следствие проверяет факт возможного нарушения жилищных прав мамы с ребенком-инвалидом
15.06.2023
Сбер заключил первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам
15.06.2023
В Челябинске ограничат движение по улице Дегтярева
15.06.2023
Как южноуральские дзюдоисты к Fonbet Russia judo Tour готовятся
15.06.2023
Индустриальный парк ММК признан одной из лучших инвестиционных площадок страны
В Красноармейском районе после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик
31.05.2023
В Чебаркульском районе иномарка насмерть сбила лесного зверя
20.05.2023
В Сосновском районе грузовик сбил трактор
19.05.2023
На трассе в Агаповском районе опрокинулся грузовик с полуприцепом
15.05.2023
В Челябинской области ограничено движение на М-5 из-за ДТП
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023