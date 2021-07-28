В Магнитогорске членов ОПГ осудили за пытки соучастников

В Магнитогорске (Челябинская область) Ленинский районный суд вынес приговор шестерым истязателям, которые изощренно пытали членов преступной группы.

Суд установил, что трое подсудимых входили в состав организованной преступной группы, которая в 2018-2019 годы распространяла наркотики в российских регионах.

Они привлекли к пыткам еще троих жителей Магнитогорска. Шестеро соучастников «наказывали» членов преступной группы, которые похищали наркотики, предназначенные для сбыта наркопотребителям. Истязания снимали на видео.

«Истязания совершались с применением пыток, нанесением множественных ударов в область жизненно важных органов кулаками, ногами, дубинкой, прибиванием гвоздями к дереву кистей рук потерпевших, использованием пиротехнических изделий в виде залпов, направленных с небольшого расстояния в сторону потерпевших, выливанием зеленки на лицо, требованиями раздеться и лечь в снег, попытками сломать пальцы рук, а также совершением иных насильственных действий», - перечислила истязания старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд признал всех соучастников виновными в истязании, совершенном в отношении двух или более лиц, группой лиц, с применением пытки, по найму (пункты «а», «д», «е», «ж» части второй статьи 117 УК РФ) и в грабеже (пункт «г» части второй статьи 161 УК РФ).

При назначении наказания суд учел добровольное возмещение морального вреда, признание вины, совершение преступлений впервые, принесение извинений потерпевшим в зале судебного заседания и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от трех лет до четырех лет шести месяцев колонии общего режима.